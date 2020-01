Card della Galleria Nazionale dell'Umbria, un anno d'arte e cultura a soli 20 euro

Un anno di cultura, mostre e arte ai massimi livelli a soli 20 euro. E' questa la proposat della Galelria Nazionale dell'Umbria per promuovere le sue collezioni. Acquistando infatti la card annuale della Galleria a soli 20 euro si potrà entrare illimitatamente in Galleria per 365 giorni dal primo ingresso effettuato. Con la card sarà inoltre possibile partecipare a tutti gli eventi organizzati in Galleria e visitare il museo e le mostre quante volte so vuole. La card annuale è nominale e attivabile in ogni momento presso la biglietteria del museo al costo di 20 euro.

Al momento della consegna è sufficiente fornire i propri dati anagrafici e la mail per essere sempre aggiornato su eventi e iniziative della Galleria Nazionale dell’Umbria. Biglietteria/Bookshop: 0755721009, gnu@sistemamuseo