Assisi, 2 Giugno sobrio ma convinto: ecco come verrà celebrato

Anche il Comue di Assisi, patria del Patrono d'Italia san Francesco, non rinuncia ai festeggiamenti del 2 Giugno in onore della Repubblica, ma in modo sobrio, senza assembramenti e nel rispetto delle misure di sicurezza anti Coronavirus.

In questa occasione il sindaco Stefania Proietti, con il presidente del Consiglio Donatella Casciarri e all’assessore alle politiche scolastiche Simone Pettirossi, consegnerà simbolicamente una copia della Costituzione al sindaco e alla giunta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

L’appuntamento è alle ore 11 a Santa Maria degli Angeli, davanti al palazzetto del Capitano del Perdono che, come la Rocca Maggiore e Palazzo dei Priori, in questi giorni è illuminato con i colori del tricolore.

Non potendo come da tradizione procedere alla consegna di una copia della Costituzione ai neo maggiorenni, la Carta fondamentale su cui si fonda il nostro Stato di diritto sarà spedita a casa a tutti coloro che quest’anno diventano maggiorenni.