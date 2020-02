Arriva a Perugia "Maman.vlog", laboratori e percorsi museali per mamma e bambino

Dal 16 febbraio al 6 settembre arriva a Perugia la prima edizione di “Maman.vlog”, percorsi museali e laboratoriali per mamme e figli. L’iniziativa prende nome dalla celebre scultura di Louise Bourgeois, installata presso il Guggheneim Museum di Bilbao: l’artista erige un ragno di grandiose dimensioni pensando a sua madre, quale simbolo di forza e protezione.

“Maman.vlog” sono percorsi museali e laboratoriali dedicati alle madri e ai loro figli, di ogni ordine e grado di scuola, per scoprire le principali realtà museali di Perugia e le opere che parlano della maternità. I percorsi, che avranno luogo dal 16 febbraio ad inizio settembre, porteranno alla riflessione e rielaborazione dei simboli e dei significati della maternità nell’arte in chiave attuale. A questi si aggiungerà un incontro settimanale, da tenersi di sera nella settimana successiva alla visita, quale momento di rielaborazione e confronto delle esperienze e per la creazione di un VLOG fatto dalle stesse mamme. Tramite il vlog, condiviso sulle piattaforme social e sui siti del Centro Studi Umanistici per l’Umbria e dei suoi partner di progetto, si creerà una vera e propria community virtuale che consentirà di raccontarsi e condividere la propria forza e gioia di vivere.

La riflessione sulla maternità quale centro della famiglia e della dialettica madre-bambino e madre-società, è il perno attorno al quale ruota il progetto: i destinatari, la rete di professionalità, le realtà territoriali coinvolte, la molteplicità dei temi affrontati. Maman.VLOG vuole quindi essere un sostegno a vivere con gioia e pienezza questa sfumatura della femminilità, che si trova ancora ad affrontare numerose difficoltà, preoccupazioni, solitudine e barriere, condividendo azioni, esperienze e storie.

Il percorso Maman.VLOG prevede:

-Laboratori rivolti a tutti i bambini e ragazzi, anche a coloro che, per motivazioni cliniche, sociali, politiche ed economiche, necessitano di un’attenzione speciale (BES), comprendente persone con disabilità e con ogni tipo di bisogno educativo speciale.

-Laboratori per le madri, che attraverso brevi e semplici domande, per stimolare suggestioni, pensieri, analogie, sensazioni, proveranno ad esplorare alcune opere d'arte per riflettere su ciò che significa essere donna e contemporaneamente madre.

Il programma degli incontri:

-Galleria Nazionale dell’Umbria: (16 febbraio - 8 marzo - 5 aprile - 3 maggio - 24 maggio - 21 giugno - 12 luglio - 23 agosto).

-Collezione Marabottini: (23 febbraio - 15 marzo - 19 aprile - 10 maggio - 31 maggio - 28 giugno - 19 luglio - 30 agosto)

-Museo civico di Palazzo della Penna: (1 marzo - 22 marzo - 26 aprile - 17 maggio - 14 giugno - 5 luglio - 26 luglio - 6 settembre).

È possibile iscriversi ai laboratori mandando una mail con indicato nome e cognome dei partecipanti a csu.umbria@gmail.com o chiamando ai numeri +39 3283299872 / +39 3494925117 entro le ore 12:00 del venerdì precedente al laboratorio scelto. Nella giornata di sabato sarà inviata una conferma dell’avvenuta iscrizione con le informazioni relative all’incontro.