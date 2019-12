Aperte le iscrizioni al concorso "Una biblioteca in ogni scuola", promosso da associazione BiRBA e Comune di Assisi

Si sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” promosso dall'associazione BiRBA, e indetto come di consueto all'interno del Festival "BiRBA chi legge – Assisi fa storie”, in programma nella città serafica dal 28 al 31 maggio 2020 con la collaborazione del Comune di Assisi. II concorso premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l'Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di supporto e di sostegno.

Si può partecipare al concorso sia dall'Italia che dall’estero. Ad aggiudicarsi il concorso nel 2019 è stato "Lasciamoli leggere", proposto dal Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania, al quale sono andati 1000 euro in libri per l’infanzia di qualità per la realizzazione della biblioteca scolastica. Si darà la precedenza anche in questa edizione a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro il 29 febbraio 2020. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 31 maggio, nel corso del Festival “Birba chi legge – Assisi fa storie” che si terrà ad Assisi. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.