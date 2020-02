Alla scoperta dei tesori dei Rioni di Perugia con il Rione di Porta San Pietro

Il Magnifico Rione di Porta San Pietro, in collaborazione con il Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, organizza per domenica 16 febbraio una visita guidata presso lo stesso museo, alla scoperta delle opere artistiche patrimonio dei rioni della città.

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 6 euro a persona.

In base al numero dei partecipanti l’ingresso, dalle 10.45 in poi, sarà scaglionato ogni 15 minuti. Il ritrovo per tutti è alle 10.30 presso la Fontana Maggiore.