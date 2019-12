“L’Italia e il mondo che verra’”, ne parla a Perugia il diplomatico Giampiero Massolo

Martedì 10 dicembre, alle ore 16:00 presso l’Università per Stranieri di Perugia si terrà una lcetio magistralis dell'ambasciatore Giampiero Massolo da titolo: “L’Italia e il modo che verra’”. L'evento verterà sul ruolo dell’Italia nelle relazioni internazionali del prossimo futuro e sulle ‘domande’ che il mondo politico economico internazionale porrà allora al nostro Paese.

Già direttore del Dipartimento Dis, struttura che coordina le agenzie di intelligence italiane, siede attualmente nel Board dell’Aspen Institute ed è membro dell’esclusivissimo Gruppo Bilderberg. Il diplomatico è stato inoltre Segretario Generale della Farnesina e rappresentante del ministro degli Esteri presso G8 e G20. Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), l’ambasciatore Giampiero Massolo è una delle figure di maggior spicco del mondo diplomatico italiano e non solo.

La sua partecipazione al programma di Incontri “Perugia Globale”, diretto da Mario Giro, costituisce l’evento di maggiore prestigio della sessione 2019 del progetto.

Ingresso libero e gratuito.