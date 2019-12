Cucinelli Kids Academy e Avanti Tutta insieme al Teatro Morlacchi

La "Cucinelli Kids Academy" torna martedì 17 dicembre alle 20.45 a calcare le scene del teatro Morlacchi per il terzo anno consecutivo con il suo bagaglio di entusiasmo, passione e riflessione. Questa volta la scuderia di giovanissimi talenti made in Solomeo porterà dinnanzi al grande pubblico perugino "Voglio diventare grande (?)", uno spettacolo capace di proiettare sogni e desideri dei bambini di oggi in un domani tanto ricco di quesiti quanto sprovvisto di risposte certe. E' il gioco dei giochi, il viaggio ingenuo e meraviglioso nell'immaginario di un gruppo di ragazzi alle prese con aspirazioni, convinzioni, ipotesi e piccole follie. Come sempre la cifra distintiva della messa in scena sarà la spontaneità e libertà dei piccoli attori, data proprio dalla volontà del regista, Matteo Conti, di offrire al pubblico uno spaccato quanto più autentico e verosimile di tutto ciò che i nostri bambini vorrebbero urlarci senza trovare molti adulti disposti ad ascoltare. E invece, in questo caso, gli adulti sono tutti lì, inchiodati alla poltrona di un teatro che diventerà l'oasi dove sorridere e commuoversi riflettendo su tante piccole verità troppo spesso taciute.

Quest'anno gli incassi della serata verranno devoluti interamente in beneficenza a favore di "Avanti Tutta" di Leonardo Cenci (ingresso 5,00 euro, gratis per i bambini)