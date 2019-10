Costa Crociere ed Eurochocolate insieme, ecco la novità: nasce la prima Crociera dedicata al Cioccolato

Costa Crociere ed Eurochocolate presentano la prima Eurochocolate Cruise, un itinerario dolce e gustoso interamente dedicato al cioccolato. A bordo di Costa Pacifica, che salperà da Civitavecchia il 16 aprile 2020 per poi proseguire verso Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, Malta e Catania, sarà possibile vivere l’esperienza unica del più importante evento internazionale dedicato al re della dolcezza, grazie a una serie di iniziative a tema “cioccolato”: corsi, degustazioni, laboratori, show cooking, incontri con grandi Maestri Cioccolatieri, visite guidate, creazioni artigianali e menù speciali.

Ad accogliere gli ospiti a bordo, ci sarà una delle attrazioni che ha reso celebre Eurochocolate: la spettacolare scultura di cioccolato. Uno scultore di Eurochocolate lavorerà infatti dal vivo un intero blocco di cioccolato, trasformandolo in un’originale opera d’arte.

Il goloso viaggio continuerà con i Laboratori di Eurochocolate, un ricco calendario di workshop a disposizione degli ospiti per scoprire i segreti della pasticceria amatoriale. Gli appuntamenti principali sono: Ciocopasticceria, corsi durante i quali un maestro pasticcere di Eurochocolate realizzerà dal vivo squisite ricette al cioccolato con degustazione finale; A Scuola di Cioccolato, dove i partecipanti, guidati da esperti maître chocolatier, potranno scoprire tutti i segreti del Cibo degli Dèi e realizzare irresistibili creazioni artistiche, tra cui classiche tavolette di cioccolato, stuzzicanti praline e simpatici bottoni.

Per chi invece vuole provare abbinamenti sorprendenti e inaspettati, Costa Crociere offre tre degustazioni guidate da un esperto Choco Taster. Gli ospiti potranno scegliere se condividere un piacevole momento di relax che fonde la bontà del cioccolato a un buon calice di vino, scelto minuziosamente per esaltarne profumi e aromi. Sarà possibile anche provare il classico e vincente abbinamento con la frutta secca oppure intraprendere un viaggio sensoriale attraverso i sapori del Mediterraneo, con un connubio perfetto per esaltare i profumi del mare.

A bordo di Costa Pacifica, l’Eurochocolate Cruise animerà le serate con Cioccolatomania, imperdibili appuntamenti che avranno come special guest 3 tra i più importanti Maestri Cioccolatieri nazionali e internazionali, come Guido Gobino, uno dei più famosi artigiani del cioccolato che da anni collabora con Costa Crociere, e che offrirà agli ospiti una selezione dei suoi prodotti più apprezzati e conosciuti: i Gianduiotti. Il secondo incontro sarà dedicato a Enric Rovira, il “Genio del cioccolato artistico”, che mostrerà agli ospiti una delle sue splendide creazioni e illustrerà loro la sua visione futuristica del cioccolato e della pasticceria. L’ultimo appuntamento sarà con Pierpaolo Ruta, che porterà gli ospiti alla scoperta della storia e delle peculiarità del famoso cioccolato di Modica, la ciucculatta muricana, una delle eccellenze italiane nel mondo.

Un altro evento da non perdere darà la possibilità agli ospiti di assistere a uno show cooking con la famosissima food blogger Sonia Peronaci, che svelerà i segreti delle sue ricette più famose. Al termine dello spettacolo, potranno interagire con Sonia e assaggiare il dolce da lei preparato. Inoltre, in occasione dell’ultima serata dell’Eurochocolate Cruise, andrà in scena un coinvolgente gioco di animazione: il Choco Quiz con divertenti domande sul mondo del cioccolato. Rispondendo correttamente, i partecipanti potranno guadagnarsi l’accesso alla finale a tre: il migliore si aggiudicherà un fantastico week end a Perugia in occasione di Eurochocolate 2020.

Inoltre, per i veri appassionati, durante la tappa a Barcellona, sarà organizzata un’originale visita guidata a terra, che permetterà a tutti i chocolovers a bordo di scoprire curiosità gastronomiche ed eccellenze locali, tra cui il Museo del Cioccolato di Barcellona dove sarà possibile seguire la storia del cioccolato sin dalla sua scoperta e osservare alcune spettacolari e singolari sculture realizzate con il cioccolato, come un incredibile modellino del Parc Guell.

Tutti coloro che decideranno di acquistare il pacchetto “Eurochocolate Cruise”, oltre ad avere la possibilità di partecipare alle attività in programma, riceveranno in omaggio un golosissimo Welcome Kit contenente dei simpatici gadget a tema cioccolato e alcune imperdibili prelibatezze. In più, potranno gustare i Choco Cocktail, studiati appositamente per gli ospiti a bordo, e assaporare il cioccolato in tutte le sue forme grazie al menù Tutto Cacao, che verrà servito durante uno speciale pranzo a tema.

“Da oltre 70 anni Costa Crociere propone un’offerta gastronomica di grande qualità, in particolare legata all’Italia e delle sue eccellenze. Cerchiamo infatti di portare a bordo grandi realtà italiane per offrire ai nostri ospiti esperienze davvero uniche, sorprendenti e coinvolgenti. Questo è possibile grazie anche a collaborazioni prestigiose come quella con Eurochocholate, che ci consentirà di proporre per la prima volta su una nave da crociera l’atmosfera, il divertimento e i sapori del più grande festival internazionale dedicato al cioccolato”, dichiara Carlo Schiavon, Country Manager Italia Costa Crociere.

“Grazie a Costa Crociere possiamo dire che è un sogno che si avvera – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – quello di vedere ospitato per la prima volta il nostro format dentro una grande nave da crociera e siamo molto felici che grandi protagonisti del cioccolato italiano ed europeo abbiano deciso di salire a bordo con noi con l’obiettivo di creare, tutti insieme, un'esperienza unica che sarà sicuramente apprezzata dagli ospiti a bordo”.