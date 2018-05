Cosa fare nel week end? Feste in discoteca, gli incontri più interessanti, gli appuntamenti con il cibo e tanto altro

Torna la rubrica di Perugia Today sugli eventi più interessanti che vogliamo consigliarvi per questo week end:

DISCOTECA: venerdì 18 maggio termina la stagione del Friday I'm in rock: un'ultima serata insieme ai resident Fab. e Fooly per ballare, divertirsi, cantare a squarciagola i classici intramontabili della consolle.

Domenica 20 maggio ultimo appuntamento della stagione anche per Ralf e Bellaciao! Per l'occasione 12 ore non stop di musica dalle 18:00 alle 06:00: in consolle si alterneranno: Ghianda, Giacomo Benda, MaMo, Marco Riff, Max P, Ralf, Simoncino, Soundcraft, Stefano Tucci, Tommy All, Valerio.

La Shanty Crew al Rework di Perugia per la serata Boots and Roots. L'appuntamento è per sabato 19 maggio.