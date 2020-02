Corso Volontari Protezione Civile a Marsciano, ancora pochi giorni per le iscrizioni

C'è tempo fino a lunedì 10 febbraio per iscriversi al Corso Volontari Protezione Civile che prenderà via a Marsciano il prossimo 11 febbraio 2020. Il coordinatore della Protezione Civile di Marsciano, Luca Montagnoli, illustra le caratteristiche del corso, i requisiti utili per i candidati, gli obiettivi del corso stesso.

Chi può iscriversi? “Tutti i cittadini con almeno 16 anni. Si tratta di volontari, di persone che intendono dedicare il loro tempo libero a situazioni di aiuto concreto nel territorio, intervento, emergenza. Il primo Corso Volontari Protezione Civile è stato organizzato dal gruppo comunale della Protezione Civile di Marsciano nel 2004, in collaborazione con il Comune di Marsciano, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, il servizio di Protezione Civile della Regione Umbria” – spiega Montagnoli.

Requisito fondamentale per poter entrare a far parte del gruppo di Marsciano è aver superato il corso base. Montagnoli sottolinea l’importanza della formazione nella figura del volontario, che permette di poter operare in sicurezza, con efficienza ed efficacia.

Obiettivi del Corso Volontari Protezione Civile: “Fornire a tutti i volontari una conoscenza completa del sistema di Protezione Civile; illustrare loro gli scenari di rischio cui saranno chiamati a far fronte; mostrare le possibili specializzazioni di impiego per far sì che ognuno segua ulteriori eventuali percorsi formativi; portarli a conoscenza delle attività di gestione e pianificazione del territorio, nonché delle attività di previsione e prevenzione dei rischi; spiegare loro i possibili fenomeni calamitosi che hanno svariate cause e conseguenze; infine renderli capaci di compiere attività di soccorso e tecniche di intervento da mettere in pratica assieme ai referenti istituzionali”.

Le lezioni si svolgeranno presso la sala Capitini del Comune di Marsciano a partire da martedì 11 febbraio. Si tratta di 12 lezioni della durata di 2 ore, in programma ogni martedì e giovedì. Domenica 22 marzo si terrà l’esame finale a Foligno presso la sede della Protezione Civile Regione Umbria: consisterà in un test selettivo a cui seguiranno prove pratiche.

“Aver aperto il Corso Volontari Protezione Civile a tutti i cittadini significa considerare il volontario grandissima risorsa. La sua figura è utile soprattutto nelle situazioni d’emergenza e bisogna avere a disposizione molteplici professionalità: elettricisti, idraulici, ingegneri, cuochi, falegnami, radioamatori e tante altre. Questo rende il nostro gruppo di Protezione Civile reale supporto alle istituzioni che coordinano gli interventi d’emergenza. Una squadra competente che possa dare una mano nella gestione e superamento di situazioni del genere” – conclude Montagnoli. Per info e iscrizioni 366 9063655, email protezionecivile@comunemarsciano.pg.it e all’indirizzo pc.marsciano2004@pec.comune.marsciano.pg.it .