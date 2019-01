Perugia, alla Casa della Tenerezza un corso per imparare a ri-innamorarsi

Ri-innamorarsi è possibile? Per monsignor Carlo Rocchette e per gli operatori della Casa della Tenerezza sì.

“La storia di una famiglia è solcata da crisi che sono anche parte della sua drammatica bellezza... Una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo”.

Proviamo insieme a scoprire quali sono gli strumenti per affrontare e superare una crisi di coppia, condividendo cammini ed esperienze alla luce della Parola di Dio.

Il ritiro si svolgerà presso l’Albergo Diocesano Mater Gratiae adiacente al Centro Familiare, avrà inizio alle ore 15.00 di sabato 9 febbraio e si concluderà con il pranzo della domenica. Per i bambini di età superiore ai 3 anni è previsto il servizio di animazione e baby sitting

Per info e iscrizioni: 340 6104094 (Mariella).