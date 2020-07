Corso Bersaglieri, prosegue alla grande la stagione concertistica dell’Agimus

Prosegue alla grande la stagione concertistica dell’Agimus alla chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri.

Stavolta in primo piano l’ensemble di musica antica “I Trobadores”, compagine assisiate che persegue un progetto del settore musicale e teatrale. Con speciale riguardo alla musica medievale e rinascimentale.

Il lavoro offerto al pubblico che stipava la chiesa è stata una silloge dei racconti musicali Cantigas de Santa Maria. Una serie di canti aventi per oggetto i miracoli compiuti dalla Vergine Santissima.

Lo schema: introdurre il contenuto del pezzo con una gradevole affabulazione dell’attore Carlo Dalla Costa. A seguire, l’esecuzione musicale con strumenti d’epoca filologicamente ricostruiti.

Giovani e competenti gli strumentisti che annoverano tra le loro file Luigi Vestuto, cantante e polistrumentista che naviga disinvoltamente fra liuto, chitarra latina, arpa e tromba marina. Poi Giordano Farina, Matilde Becherini, Asia Martoccia, Riccardo Bernardini, Luca Ottavi, Francesca Austeri, Roxana Elena Brunori. Molti strumentisti si cimentano anche nel canto.

Le voci sole sono quelle di Rebecca Malizia, Maria Sole Aristei, Chiara Diegoli, Sabrina Alunni, Jennie Sabati, Francesco Chiocci.

Il bis è stato tratto da uno spettacolo su Raffaello di grande impatto emotivo. Complimenti a Salvatore Silivestro per l’organizzazione e il coraggio. Come ha ricordato Carlo Valiani, tra i fondatori dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio, la serie dei concerti “La grande musica al Borgo” è stata la prima iniziativa a ripatire dopo il lockdown. Scegliendo per la ripartenza la data del 21 giugno, giorno in cui si celebra la Festa mondiale della musica.