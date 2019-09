Corso Bersaglieri in festa, cena in strada, fanfare militari e auto d'epoca

Giunta alla 9^ edizione, la manifestazione “Memorie per il futuro”, si propone nel calendario degli eventi cittadini, come appuntamento storico – sociale, sempre più coinvolgente ed inclusivo. Tre eventi in uno, per due giorni di festa. Il 14 e 15 settembre in corso Bersaglieri ritorna la festa dei Bersaglieri, il Raduno delle auto d’epoca e la cena in strada con il claim “Fast and Food”.

Alle ore 10,30 il primo momento celebrativo alla presenza delle Autorità per la commemorazione dei caduti e, a seguire, la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Bersaglieri a Porta Sant’Antonio e alla lapide in ricordo dei Granatieri di Sardegna a Porta Santa Margherita. Alle ore 17,00, partenza della visita guidata con il generale Stella e l’Arch. Minciotti ai luoghi della città interessati agli eventi del 14 settembre 1860. Per informazioni e prenotazioni: IAT di Piazza Matteotti (075.5736458) – iat@comune.perugia.it. Saluto finale nello splendido Oratorio di Sant’Antonio abate in Corso bersaglieri, con aperitivo offerto dall’Associazione.

Domenica 15 settembre alle ore 10,00 saluto della Fanfara dei bersaglieri al Borgo Sant’Antonio e partenza della sfilata seguendo il percorso storico Porta Sant’Antonio, Corso Bersaglieri, Via Pinturicchio, Arco Etrusco, Via U. Rocchi, Piazza Danti, Piazza IV Novembre. Sempre alle ore 10,00 saluto della Banda militare dei Granatieri a Borgo XX Giugno e partenza della sfilata dai Tre Archi attraverso Corso Cavour alta, Via Marzia, Via Baglioni (con sosta davanti alla lapide in memoria del Tenente Leopoldo Pellas), Piazza IV Novembre.

Alle ore 11,15 in P.zza IV Novembre saluto del Sindaco della città e sfilata dei Bersaglieri e dei Granatieri in Corso Vannucci sino a P.zza della Repubblica dove la Fanfara regionale umbra ANB e la Banda militare dei Granatieri terranno un concerto Infine, momento conviviale con rancio bersaglieresco (obbligatoria la prenotazione 346.8942204). Raduno nazionale delle auto d’epoca

Sabato 14 settembre si accenderanno i motori del 7^ Raduno delle auto d’epoca, con un itinerario di grande suggestione ed interesse storico e paesaggistico. Si parte la mattina alle 10,00 da Borgo Sant’Antonio per raggiungere Colpetrone, dove si farà visita all’Azienda agraria per la degustazione di vini locali. Come di consueto, si terranno le prove di regolarità a cura del C.A.M.E.P.

Si prosegue con la visita di Bevagna, con sosta al Frantoio Petasecca Donati. Ripartenza in direzione Perugia, passando per la Villa del Boccaglione a Bettona. Ritorno a Borgo Sant’Antonio per l’esposizione statica delle auto. Visita agli splendidi Oratori del Borgo, aperitivo, cena e premiazione finale. Fast and Food

Sabato 14 a vivacizzare corso Bersaglieri (dalle 17.30 alle 23.00) saranno la mostra mercato e i locali tipici di Borgo Sant’Antonio e della Pesa. “Fast and Food” - Auto storiche e cena in strada – per passare una piacevole serata al Borgo.

Eventi collaterali

Le mostre di Sansalù al Borgo e Bloom Studio d’art