Corsi anti-aggressione, i Maestri di Perugia in trasferta per insegnare alle donne come difendersi

Continuano i corsi di difesa personale gratuiti organizzati dall’associazione Margot. Questa volta il Maestro Roberto Carlotti (responsabile del settore difesa personale) va in trasferta, a Teramo (Abruzzo) per la precisione, per insegnare alle donne come difendersi da potenziali aggressioni e violenze.

Un corso totalmente gratuito che getta le basi per una nuova consapevolezza: si può reagire alle aggressioni, l’importante è utilizzare tecniche specifiche. E, soprattutto, non è necessaria la forza o la prestanza fisica.

Dopo aver portato i corsi di difesa in varie parti dell’Umbria, lo staff dell’Associazione Margot farà tappa al Lido Aurora: tre giorni (dalle 18 alle 19) di corso di difesa e protezione personale con lezioni tecniche per imparare a fronteggiare eventuali aggressioni. Il corso è aperto a tutti: esperti e non, a partire dai 14 anni.