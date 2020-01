A lezione di alpinismo con il Cai di Perugia: al via il settimo corso per i più giovani

A lezione di alpinismo. Al via il settimo corso base di alpinismo giovanile promosso dal Cai di Perugia per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Per i ragazzi 5 lezioni teoriche per apprendere i concetti base legati alla sicurezza, alle attrezzature e all’alimentazione. Inoltre ci saranno 3 uscite in giornata, 2 weekend e un soggiorno finale di 3 giorni in Appennino. Le uscite singole dureranno l’intera giornata e avranno come destinazione anche le montagne della nostra Umbria.

"Tutte le uscite hanno un grado di difficoltà adeguato ai partecipanti - spiegano gli organizzatori - poiché ogni attività Cai si svolge in totale sicurezza. Alle uscite parteciperanno tutti i ragazzi del gruppo di Alpinismo giovanile della sezione Cai di Perugia che da anni partecipano alle nostre attività".

La chiusura delle iscrizioni è prevista per martedì 4 febbraio. E’ obbligatorio essere socio Cai, procedura che richiede pochi minuti e una passeggiata nel centro di Perugia presso la Sede Cai di via della Gabbia, a pochi passi dalla Fontana Maggiore