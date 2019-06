Corsa Cobram del Trasimeno, domenica 16 un evento ciclistico goliardico da non perdere

Domenica 16 Giugno a Castiglione del Lago andrà in scena la "corsa più pazza, inutile e sconclusionata dell'Italia Centrale", come la definiscono gl iorganizzatori. Si tratta della Corsa Cobram, evento ciclistico goliardico di ispirazione fantozziana, con un risvolto benefico organizzato dall'associazione "Quelli del 65", arrivato alla sua quarta edizione.

La Corsa Cobram del Trasimeno scatterò domenica alle ore 9.30 dalla piazza davanti alle ex Scuole Elementari di Via del Forte con i migliori velocipedi, seguiti e preceduti da motocicli e veicoli d'epoca, con uno strampalato corredo di abbigliamenti "vintage" o di ispirazione fantozziana, che si daranno battaglia sulle strade castiglionesi, fra una salita in sella "alla bersagliera" e la somministrazione della "bomba" energizzante e allucinogena, il varo della nave a cura della Contessa Serbelloni Mazzanti "Viendallago", l’esilarante tentativo di piantare una tenda al Campeggio Listro, un pranzo di nozze devastato dai ciclisti alla famosa “Trattoria al Curvone” e alla presenza delle massime autorità civili e religiose.

Organizzatori della kermesse sono "Quelli del '65", un gruppo di amici nato per festeggiare i 50 anni e diventati un'associazione di volontariato, con la missione di aiutare e sostenere progetti nel sociale e per la cultura del territorio. Quest'anno il ricavato della Cobram, detratte le spese organizzative, verrà devoluto per il recupero del patrimonio artistico e storico locale. I partecipanti sono invitati ad indossare abbigliamento d’epoca o d’ispirazione fantozziana, con particolare riferimento all’episodio della Coppa Cobram, presente nel film “Fantozzi contro tutti” del 1980. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago e dall'associazione "Borghi più Belli d'Italia".