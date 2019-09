Copri Uscenti 2019, il programma del 7 settembre

Sabato 7 settembre, alle ore 18 presso il Complesso Sant’Anna a Perugia, per la rassegna Copri Uscenti si terrà l’interessante incontro dal titolo “L’Italia non è un paese…per over 35!”, con la direttrice artistica di Anghiari Dance Hub, Gerarda Ventura, fondatrice del network internazionale DBM – Danse Bassin Méditerranée.

Alle 19.30, nella Sala Sant’Anna, lo spettacolo “Silence – Music of life” della Compagnia Art Garage (Campania), con la coreografia di Emma Cianchi e la musica dal vivo di Eugenio Fabiani. Sound-Artist Dario Casillo.

Alle 22 la performance “Los the ultramar” replica nel centro storico di Tuoro sul Trasimeno. La compagnia FOCO AL AIRE sarà accompagnata dai cittadini di Perugia e Tuoro, le bande musicali di Tuoro e Pozzuolo e 4 danzatrici professioniste dell’Umbria.

Nel corso della giornata inoltre, i partner del progetto HOME, Bridget Fiske, Emma Cianchi e Stefano Mazzotta, terranno delle masterclass a cui seguirà un talk legato alle loro esperienze produttive, con riferimento ai territori che abitano e le opportunità che presentano.