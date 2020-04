Coronavirus, il patrimonio storico e artistico dell'Umbria raccontato da Voci per il museo

Continuano nella pagina istituzionale Facebook del Polo museale dell’Umbria gli appuntamenti di #vociperilmuseo con i diversi musei, attualmente chiusi in seguito alle disposizioni per il coronavirus, raccontati da esperti che approfondiscono specifiche tematiche. Francesco di Gennaro, già Soprintendente dell'Abruzzo, della Sardegna (Sassari e Nuoro) e del Museo Preistorico Etnografico L.Pigorini, si è soffermato sull’origine di Orvieto, l'antica Volsinii Veteres mentre Lucia Tardocchi ha incentrato il proprio contributo sul Polittico di Sant'Eutizio alla Rocca Albornoz di Spoleto. Parallelamente, continua l’iniziativa #indovinalarte ispirata ad un'opera da indovinare, disegnata da Massimo Boccardini, ospitata in musei, ville, parchi archeologici del Polo. Chi indicherà per primo i dati richiesti vincerà un disegno di Boccardini. L’ideazione delle iniziative sono della comunicatrice Lara Anniboletti, la realizzazione dei video di Alessandro Tenerini.

