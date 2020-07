Sagre sì o no? Intanto le feste paesane saranno protagoniste di una mostra-mercato solidale

Sagre sì? Sagre no? Mentre in Umbria prosegue l'acceso dibattito, nel dubbio, l'Associazione Natura Urbana e il Gruppo di Acquisto Solidale Fuori di Zucca hanno deciso di far rivivere le emozioni, i colori e in parte anche i sapori delle feste paesane in una mostra-mercato solidale che è in programma sabato (11 luglio) al 'Parco Chico Mendes' a Perugia. "È con un po’ di ironia che vi presentiamo l’iniziativa della prima mostra fotografica di Giovanni Teti sul mondo delle sagre e feste paesane che ogni estate allietano le nostre serate - spiegano gli organizzatori -. Quest’anno, per l’incertezza dovuta al coronavirus, non si sa quante e quali di queste si svolgeranno e allora nel frattempo... mettiamole in mostra!".

L'IDEA - L’idea nasce (in piena quarantena) per far vivere ai partecipanti, attraverso un percorso fotografico fatto di immagini scattate durante le edizioni precedenti, emozioni e ricordi legati a questi momenti, rievocandone l’atmosfera e attenuandone la mancanza. "La mostra va anche considerata nel suo potente impatto emotivo - spiegano ancora gli ideatori dell'iniziativa -. La sagra, infatti, viene esemplificata da volti, danze, canti, momenti collettivi ma anche individuali che comunicano, oltre l’attaccamento alle tradizioni e alla storia dei piccoli borghi nei quali si inseriscono queste feste popolari, un simbolo dello stare insieme: anziani con bambini, famiglie con amici".

SCOPO BENEFICO - La mostra inoltre cercherà di aiutare le persone messe maggiormente in difficoltà dall'emergenza coronavirus, con il ricavato (l’ingresso prevede una donazione a partire da 5 euro) che sarà devoluto in beneficienza al progetto 'Fuori DisPensa': un’iniziativa di solidarietà dell’Associazione Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) 'Fuori di Zucca' che da diversi anni, oltre a favorire la produzione dei piccoli produttori locali, grazie ai soci e ai volontari contribuisce alla spesa settimanale per persone in difficoltà economiche.

MOSTRA-MERCATO - Partecipando alla mostra fotografica si potranno conoscere alcuni degli agricoltori dei 'Fuori di Zucca', che saranno presenti con i loro banchetti per esporre i propri prodotti da acquistare. La scelta del 'Chico Mendes' come location è stata dettata da un sentimento di familiarità e solidarietà anche nei confronti di questo bellissimo parco. "Da frequentatori del parco condividiamo l’obiettivo di tenere alta la qualità della vita nel quartiere - aggiungono gli organizzari -. Ci piacerebbe che l’iniziativa porti a conoscenza di tutti, non solo dei residenti in zona, che esiste una bellissima zona verde in città a misura di bambino, famiglie e sportivi. Un luogo che merita di essere mantenuto vivo costantemente con iniziative e manifestazioni per tutta la cittadinanza".

NORME ANTI-COVID - La mostra è organizzata in sicurezza nel rispetto di tutte le norme anticoronavirus. Gradita la prenotazione online con preferenza fascia oraria (è possibile registrarsi all'evento attraverso questo link). Per più info è possibile consultare questo link o visitare la pagina Facebook 'Sagra sì, sagra no? Mostra fotografica solidale su sagre e feste popolari'.