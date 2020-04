Coronavirus, Umbria Jazz 2020 con il fiato sospeso. Cda: "Ancora nessuna decisione ufficiale"

Umbria Jazz 2020 si farà a luglio? Il programma ufficiale, di cui sono stati presentati alcuni dei big attesi all'Arena Sana Giuliana, uno su tutti Lenny Kravitz, fissa il grande festival musicale dal 10 al 19 luglio. Dall'esplosione dell'emergenza coronavirus si rincorrono voci sul rischio annullamento, sulla possibilità di spostare il festival a settembre, di saltare un anno. Ma niente di ufficiale ancora. Lo ribadisce il consiglio di amministrazione della Fondazione, rinviando la decisione a quella che sarà l'evoluzione complessiva della situazione e alle decisioni del Governo. Nei giorni scorsi la scelta di sospendere Umbria Jazz Spring, ma si sarebbe dovuta svolgere a Terni solo tra pochi giorni e con una prospettiva nulla di vedere modificare le disposizioni attuali a favore di una ripresa, comunque in sicurezza, di attività di questo gener.e

"Il Consiglio di amministrazione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz intende precisare che ad oggi non è stata assunta alcuna decisione ufficiale in ordine al Festival Umbria Jazz in programma a Perugia dal 10 al 19 luglio prossimi - si legge in una nota ufficiale - La Fondazione, com’è stato per i principali eventi europei, attende i provvedimenti e le disposizioni del Governo in materia di eventi e spettacoli dal vivo, sui quali si confronterà preventivamente con la Regione Umbria, Comune di Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, soci della Fondazione, ed assumerà, in accordo con essi, una decisione che, allo stato, non esclude a priori alcuna ipotesi: dalla conferma, all’annullamento, al differimento, ad una diversa formula. Tale decisione, una volta presa, verrà ufficialmente comunicata".