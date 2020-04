Coronavirus, "Non ci sono le condizioni di sicurezza": Umbria Jazz cancella il cartellone Spring

Umbria Jazz, la grande incognita. Il celebre festival internazionale che si svolge a luglio a Perugia, si svolgerà come da calendario? Slitterà a un'altra data oppure l'edizione 2020 non si farà? L'emergenza coronavirus necessaria una decisione che gli organizzatori dovrebbero prendere a giorni. Ma, intanto, arriva l'ufficializzazione che la preview primaverile di Terni non si svolgerà. Mentre per l'appuntamento "classico" di luglio si stanno ancora valutando diverse alternative, come lo spostamento a settembre, come confermato nei giorni scorsi dal sindaco Andrea Romizi.

"Purtroppo a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza causate dalla pandemia del Coronovirus Covid-19 siamo costretti a comunicare la cancellazione di Umbria Jazz Spring a Terni, programmata dal 21 al 24 maggio - fa sapere la Fondazione - E’ una decisione molto difficile ma chiaramente necessaria in un momento simile. Rimaniamo speranzosi che nei prossimi mesi la situazione possa evolvere in maniera positiva in modo da riprogrammare il festival in un’altra data, e continuare a presentare l'Umbria come una regione che conserva, anzi rafforza, la sua tradizionale immagine culturale di grandi eventi".

Cancellato l'appuntamento, il primo dell'anno considerando il festival estivo e poi il Winter di Orvieto, non resta che attendere.