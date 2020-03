Coronavirus, salta la dodicesima edizione di Porchettiamo

Porchettiamo, che si è svolto per 11 edizioni senza sosta nel mese di maggio, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da coronavirus quest’anno ha deciso di rimandare la sua tre giorni. Non si svolgerà più infatti, come annunciato in precedenza, dal 22 al 24 maggio prossimi.

Ma non è tutto qui. "L’edizione 2020 infatti si farà comunque, è solo rimandata di qualche mese. Lo staff sta lavorando, insieme al Comune di Gualdo Cattaneo, per individuare una nuova data in autunno", spiegano da Porchettiamo. “Stiamo aspettando che la situazione migliori per capire e trovare il periodo più adatto a tornare in piazza con il meglio delle porchette italiane. Porchettiamo è una festa di popolo, di gioia e di spensieratezza. Quando popolo, gioia e spensieratezza torneranno in piazza, anche Porchettiamo lo farà”: lo affermano gli organizzatori dell’agenzia di eventi e comunicazione Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage) che ha ideato l’evento per il Comune di Gualdo Cattaneo.

