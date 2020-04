Coronavirus, da Galleria Nazionale e BecomingX nasce InCamera: musica e disegno in diretta web

La Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia e il Collettivo BecomingX Art+Sound Collective hanno ideato il progetto InCamera, una performance collettiva in diretta internet, dove dieci artisti via web cam disegnano in diretta, accompagnati da un dj set dedicato.

Gli illustratori si cimenteranno su un’unica tematica, ispirata da titoli di quadri e opere di grandi artisti.

Il primo appuntamento, in programma venerdì 3 aprile alle 19, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Galleria Nazionale dell’Umbria, ruoterà attorno a “L’urlo”: un urlo che può essere di alienazione, di rabbia, di sfogo, di paura, ma anche di gioia e liberazione.

L’evento si lega all’iniziativa #iorestoacasa #ioleggoacasa del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, in collaborazione con la casa editrice Coconino Press – Fandango: venerdì 3 aprile, sarà inoltre possibile leggere on line gratuitamente il fumetto Tutti i Santi di Andrea Settimo ispirato dalla Galleria Nazionale dell’Umbria.

L’albo fa parte della collana gialla con la civetta Fumetti nei Musei.