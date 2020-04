Coronavirus: a Spello niente Infiorate quest'anno, arrivederci a giugno del 2021

L'edizione 2020 delle Infiorate di Spello non si svolgerà. Appuntamento rinviato al 2021. "Archiviare i progetti per le infiorate del 13 e 14 giugno, legate alle celebrazioni del Corpus Domini - spiega Mirko Di Cola - è stata una scelta molto sofferta ma obbligata, che rispetta quanto disposto dai vari DPCM che hanno finora regolamentato la vita dell’intero paese per far fronte all’emergenza. Abbiamo sperato di poter trovare un compromesso per ridimensionare l’evento, ma lo spirito dei provvedimenti governativi trova ancora oggi, e troverà ancora per molti mesi, come suo elemento fondante la distanza sociale e quindi ci siamo arresi a questa palese evidenza".

Pur essendo inevitabile la sospensione della manifestazione delle Infiorate “una celebrazione eucaristica ci sarà senz’altro per la solennità del Corpus Domini – precisa don Diego Casini - come del resto avviene ogni domenica, ma la nostra speranza è che i fedeli vi possano partecipare, con le dovute precauzioni, e che si possa fare anche una processione, seppure in forma ridotta, con il santissimo Sacramento".

Fino al 5 e 6 giugno del 2021 le infiorate di Spello continueranno a vivere e a regalare emozioni al pubblico di tutto il mondo attraverso le storie e le immagini fotografiche e video che condivideremo dalle pagine social.