Coronavirus: rinviata al 2021 la Festa del tulipano di Castiglione del Lago

La “Festa del Tulipano e di Primavera 2020” è stata rimandata al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese.

"L'associazione Eventi Castiglione del Lago rimanda l'appuntamento con la prossima Festa del Tulipano e di Primavera al 2021. In questo momento così complesso e difficile – spiegano i consiglieri – esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla comunità castiglionese che sta reagendo con coraggio e disciplina ad una situazione mai vista prima. Oggi, come mai prima d'ora, è necessario sentirsi parte di una collettività unita e solidale. Nei giorni che seguiranno la Pasqua, quei giorni che avevamo scelto per organizzare una splendida manifestazione e che dovevano essere ricchi di preparativi, festeggiamenti e di gioia, Eventi cercherà di risvegliare qualche pensiero positivo e di speranza".

I social diventeranno un canale diretto per mantenere un contatto con la comunità castiglionese e con tutti coloro che amano il nostro territorio e le nostre attività.

"Con il progetto #ilmiotulipano, che verrà lanciato a breve sulla pagina Facebook @festadeltulipano, tutti potranno condividere un disegno, un ricordo, una foto, un video, un'emozione collegata alla Festa del Tulipano e alla nostra comunità: un modo semplice per stare vicini anche se costretti dal virus a stare fisicamente lontani. Non potremo essere con voi in piazza – spiega Marco Cecchetti, presidente di Eventi – ma cercheremo di stare insieme nell'unico modo che ci è concesso, sfruttando al meglio tutte le possibilità che ci concedono le nuove tecnologie".