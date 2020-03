Il Coronavirus ferma anche il Lyrick: il teatro di Assisi chiude fino al 3 aprile. Ecco gli spettacoli rinviati

Disdette, sospensioni e rinvii. Anche l'Umbria della cultura è messa in ginocchio dall'allarme Coronavirus e anche il Teatro Lyrick di Assisi si adegua. "In ottemperanza al Decreto del Consiglio dei Ministri emesso il 4 marzo 2020 - si legge in un comunicato - il Teatro Lyrick osserverà la prevista sospensione delle attività di spettacolo fino al 3 aprile prossimo. In attesa dell’evolversi della situazione generale, con specifica attenzione a quella che riguarda il nostro Paese, gli spettacoli in programma durante il periodo oggetto della sospensione prevista dal suddetto DPCM sono rinviati a data da destinarsi".

GLI SPETTACOLI RINVIATI - “Alice in Wonderland” (11 marzo); “L’amaca di domani” com MIchele Serra (13 marzo); “Open” di Daniel Ezralow (1 aprile). Biglietti: tutti i tagliandi acquistati per questi spettacoli resteranno validi per le nuove date.