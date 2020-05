Coronavirus e "Dopo", Alessandro Campi spiega cosa cambierà

Alessandro Campi, politologo di rango, spiega cosa cambierà dopo il coronavirus e lo fa col nuovo libro “Dopo”. Il professore dello Studium perusinum, accreditato da tante presenze mediatiche e da pubblicazioni di vaglia, si perita di ipotizzare quale possa essere il nostro futuro, alla luce delle nefaste ricadute della pandemia sulla società tanto provata da questa catastrofe.

Campi – come si dice – sta sempre sul pezzo e traguarda il futuro con acribia e lungimiranza. Non è un caso che la sua indagine-ipotesi spazi a largo raggio su politica, economia, comunicazione e relazioni internazionali, come recita il sottotitolo.

Non conosciamo ancora il volume, ma siamo certi che con la sua dose di disincantata ironia e profonda cultura, Alessandro saprà affrontare i temi che urgono e infieriscono così duramente sul tessuto umano e antropologico di Paesi e persone.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, in collegamento live, alle 17:00 sulla pagina facebook di Orwell.

A fargli da presentatore-intervistatore Alessandro Nardone, colonna di Orwell il cui motto è, appunto, “Niente sarà più come prima”.