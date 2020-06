Annullato anche L'Umbria che spacca: "Ci vediamo nel 2021, più forti di prima"

"Lo confessiamo, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo sperato che tutti i problemi svanissero di colpo, come in un brutto sogno. Ma proprio come nei sogni, alla fine arriva il momento di guardare in faccia la realtà: quest'anno l'Umbria Che Spacca non ci sarà. Ci vediamo nel 2021, più forti di prima". Niente concerti il 2, 3, 4 e 5 luglio ai giardini del Frontone. Il Festival lo annuncia su Facebook, con un video. "Abbiamo provato a riderci su, a strappare un sorriso", si legge nel post.

