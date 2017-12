Gualdo Tadino, il magico coro delle maestre del Bambin Gesù diventa uno show musicale: da non perdere

Brave, anzi bravissime e in grado sempre di mettersi in gioco. Con un unico obiettivo tenere alto il nome (e quindi le iscrizioni) ad uno istituto storico come quello delle suore del Bambin Gesù di Gualdo Tadino. Gli applusi vanno direttamente alle maestre della scuola che hanno deciso di mettersi insieme per uno spettacolare concerto di Natale dove saranno protagoniste canore. Daranno vita ad un coro speciale che, stando alle indiscrezioni dopo le prime prove ufficiali. va assolutamente ascoltato e "vissuto" il prossimo 28 dicembre al Teatro Salesiani di Gualdo Tadino alle 21. Tutto l'incasso andrà all'istituto Bambin Gesù per sostenere tutte le iniziative educative dei ragazzi. I biglietti possono essere acquistati alla cartolibreria Zuccarini in centro storico. Con delle maestre così giovani e poliedriche viene da pensare a classi elementari e delle medie... veramente rock. E in tempi di iscrizioni dei propri figli... anche questo fa opinione e curriculum.