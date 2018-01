Coro di Montegrillo, "Armonia e tradizione" celebra il ventennale con gli auguri di fine anno

Il coro “Armonia e tradizione” celebra il ventennale con gli auguri di fine anno, al Circolo del Tempobono. Sono passati vent’anni da quando il Maestro Franco Radicchia prese in carico un gruppo di appassionati di musica popolare. Si chiamano “Coro di Montegrillo” e operano in campo etnologico musicale, con un occhio particolarmente attento al portato del folclore umbro e non solo. Sono specializzati nella ricerca demo-musicologica dei canti dell’aia, delle pasquarelle e di quanto attiene alla tradizione.

Il valore aggiunto delle loro esibizioni è costituito dalla presenza del decano dei poeti in lingua perugina: Nello Cicuti che legge poesie in tema dal suo ultimo libro “Doppo j’ottanta”.Al Tempobono hanno eseguito canti di questua dell’area nocerina, spellana ed eugubina, con qualche puntata nel più vasto panorama regionale italiano.

La parte strumentale è sorretta dalle percussioni di Marcello Ramadori (tamburelli, cucchiai, triangolo…), dalla fisa di Danilo Pannacci e dalla chitarra di Alberto Tabacchioni. Particolare successo hanno riscosso due esecuzioni tratte dal repertorio della Brigata Pretolana. La parte letteraria e musicale è stata seguita dal momento conviviale che ha costituito un ulteriore momento di matura socialità.

Un grazie sentito – da tutta la città – al presidente del Circolo, Enzo Garghella, che mette a disposizione con generosità la struttura e l’attivo personale costituito dai soci. A riprova di come le associazioni svolgano un ruolo fondamentale come luogo di aggregazione nella vita cittadina.