Coro giovanile per Natale torna in centro a Perugia il 20 dicembre

Anche questo anno il Grifus Chorus dopo i successi dell'anno precedente si esibirà il 20 Dicembre alle ore 18 ,presso l'Auditorium Marianum di Perugia si esibirà ,dopo i successi dell'anno precedente , Il Grifus Chorus che è formato da ragazzi di 12/13 anni provenienti dalla scuola media Pascoli di Perugia ed è diretto dalla M.Donatella Carlotti.Il programma molto ricco e vasto propone una rivisitazione di alcuni compositori come De André, Baglioni,Sheeran e terminerà con un canto di augurio Natalizio ,di buon auspicio per tutti e per la nostra cara Perugia