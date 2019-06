In onore di don Angelo, ex parroco di San Donato, la corale polifonica storica di Elce si è riunita dopo circa dieci anni dallo scioglimento

Concerto per don Angelo, per tanti anni parroco di San Donato all’Elce. I “suoi ragazzi” riuniscono la corale polifonica storica della parrocchia, a dieci anni dallo scioglimento.

Don Angelo Marchesi era subentrato alla guida della parrocchia a don Nazareno Bartocci, il dinamico monsignore che si era presa cura di far costruire la splendida chiesa all’Elce, con all’interno tante preziose opere d’arte di Manlio Bacosi (la Via Crucis) e dello scultore Artemio Giovagnoni (il crocifisso, i due pannelli laterali, il fonte battesimale).

Cogliendo l’occasione del compleanno di don Angelo (24 maggio), gli ex ragazzi della corale, che tante liturgie da lui celebrate hanno animato, si sono riuniti alle 17 del 2 giugno per omaggiarlo.

Purtroppo don Angelo era stato ricoverato per un malore proprio il giorno precedente, ma la comunicazione era avvenuta e si è deciso di non deludere i tanti parrocchiani accorsi per l’evento. Così il concerto è stato effettuato e… registrato con gli auguri dei presenti.

Al termine del concerto, una delegazione della corale si è recata al Santa Maria della Misericordia per andare a trovare l'amato parroco, intonargli un canto dal vivo, nell'attesa di una eventuale replica. Al sacerdote è stato anche consegnato un album fotografico celebrativo con messaggi dei partecipanti.

La corale polifonica era diretta dai coniugi Maestri, Valentina Bettelli e Michele Rossetti, valenti musicisti che tante volte hanno prestato servizio in chiesa sia nelle liturgie domenicali che in occasione di feste ed eventi particolari.

Il resoconto dell’iniziativa è stato effettuato – a beneficio dell’Inviato Cittadino e dei lettori di PerugiaToday – a cura di Valentina Franzoni, chitarrista e cantante, oltre che storica coadiutrice nelle letture in chiesa.