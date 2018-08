Corciano, successo per la sfilata in piazza con le creazioni del designer perugino Francesco Quintaliani

Una serata che ha perfettamente coniugato arte, moda, musica, fashion e partecipazione popolare… con le creazioni del pittore perugino e designer Francesco Quintaliani. Erano una cinquantina le donne di tutte le età che hanno sfilato in piazza dei Caduti a Corciano sotto il brand "Eco & Chic in piazza".

Perugia Today ne ha dato conto in uno specifico servizio, peraltro molto letto. L’evento è stato tenacemente voluto, pensato, organizzato dalla splendida Cinzia Verni, designer, curatrice d’immagine, artista a tuttotondo, capace di passare disinvoltamente dalle creazioni in carta alla stoffa, dall’elaborazione di progetti d’arte all’organizzazione di eventi.

Il successo della serata è stata meritatamente condiviso dall’amico artista Francesco Quintaliani. Alcune modelle indossavano infatti una sua creazione, specificamente realizzata per la serata. Si tratta di una coloratissima panoramica di Corciano, realizzata su sfondo nero. La creazione in seta e in cachemire ha ottenuto un generalizzato consenso.

Una modella ha sfilato con questa stola. La dottoressa Marta Custodi, assessore alla cultura di recente nomina nella seconda sindacatura Betti, ha indossato una gonna sulla quale la stola era stata cucita come balza. Non c’è che dire: le creazioni di Francesco sono un omaggio speciale all’identità umbra. Nella serie di foulard saranno infatti rappresentate le città grandi e piccole della regione.