In uno dei borghi più belli dell'Umbria (e d'Italia) al via "Orti Fioriti": tutto il programma della festa

Taglio del nastro stamani per la seconda edizione di Orti Fioriti, manifestazione dedicata al mondo "dell'orticultura" in scena nel borgo di Corciano fino a domani (8 aprile) tra eventi culturali, momenti enogastronomici, laboratori creativi e stand espositivi con fiori, piante officinali e prodotti legati all’orto allestiti lungo le vie del centro storico. Dopo i saluti dell'assessore alla Cultura del Comune di Corciano Lorenzo Pierotti e del presidente della Proloco Corciano Antonio Pagana, si è tenuta l'inaugurazione delle mostre Simona Rinciari. Terra Preziosa a cura di Cinzia Verni (Corciano Antiquarium), Enciclopedia degli alberi della Toscana meridionale Arborario di Annibale Parisi e Mario Morellini (sala dell’Antico Molino), Tra il finito e l’infinito scultura di carta di Carlotta Parisi (sala dell’Antico Mulino), Un occhio all’orto… in still life fotografie di Gianni Vagnetti (sala del Consiglio di palazzo Comunale), I Bonsai di casa nostra a cura di Sergio Nucci (Chiostro di palazzo Comunale). A concludere la mattinata è stato il gustoso momento di convivio a cura delle Cuoche popolari Slow Food Trasimeno.

Oggi pomeriggio si prosegue alle ore 17 alla sala del Consiglio comunale con la presentazione dei libri di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini, fotografie di Daniele Cavadini Il Maestro Giardiniere. Segreti e consigli per il giardino, l’orto e il frutteto e Nel frutteto con il Maestro giardiniere. Sarà presente l’autore che dialogherà con la giornalista Sonia Brugnoni.