Corciano, in Piazza Coragino, grande spettacolo coi “Musicanti di Brema”, ma non solo. “Stagensemble”, ovvero come affrontare un corso di perfezionamento di alto livello e offrire al pubblico una performance che incrocia virtuosismo e spettacolo popolare.

Il gruppo strumentale dello stage di perfezionamento di Corciano ha presentato tre Corali di Bach, “The legend of Phantom Canyon” di James Curnow, la “Green Mountain Rhapsody” di Anne Mc Ginty e “Gap Creek” di Jay Bocook. Ciliegina sulla torta, “I musicanti di Brema” con musiche di Angelo Sormani, voce recitante Mauro Speziali. A dimostrazione che la grande musica è “anche” per bambini.

Alla bacchetta Andrea Franceschelli, che cura con rigore e competenza i giovani strumentisti, frequentanti il corso, iniziato il 23 luglio. Si è trattato di un periodo di studio in cui ragazzi del Conservatorio di Perugia e delle Scuole di Musica umbre si sono ritrovati per affrontare e approfondire le tecniche esecutive dell’Orchestra di Fiati.

Andrea ha diretto con forza affettuosa e compostezza, senza i troppi ancheggiamenti cui ci hanno abituato direttori di poco conto. Il suo atteggiamento, connotato da garbo e autorevolezza, ha conferito al clima divertente quel senso di rispetto che deve sempre connotare la musica e l’arte.

I musicisti – coi tutor Emanuela Sinigaglia, Francesco Verzieri, Paolo Bartoni, Filippo Sinibaldi (percussioni) – hanno dato il meglio di sé, rendendo la serata veramente speciale.

Oltre ai tutor, vanno menzionati Benedetta Bartoni (flauto), Giulia Filippucci (oboe), Gabriele Margaritelli e Giada Baglioni (clarinetto), Giulia Ambrosi (saxofono), Eleonora Taccucci, Tommaso Mazzoli, Samuele Narretti (corno), Ilaria Taccucci e Giacomo Galli (tromba), Alessio Angeloni (trombone), Samuele Verzieri (euphonium), Valerio Massini (basso tuba), Davide Costantini (timpani), Mattia Frattegiani (batteria). Grazie a tutti loro da parte del pubblico.