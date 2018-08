Corciano Festival si avvicina alla sua conclusione: il programma degli ultimi appuntamenti nel giorno di ferragosto

Si avvicina la conclusione della 54^ edizione del Festival corcianese. Prosegue il viaggio nelle atmosfere del Medioevo e Rinascimento. Martedì 14 agosto, seconda della tre giornate dedicate alla storia, va in scena alle 21 l’appuntamento con la Quattrocentesca Processione del Lume in cui Clero, valletti, magistrati, corporazioni delle Arti e dei Mestieri, tamburini e popolani sfilano per le vie dell’antico Borgo al canto di laudi medievali e orazioni latine. Il coro sarà diretto da Antonietta Battistoni. Lettura di antiche preghiere tratte dal Conto di Corciano e di Perugia (cod. Vat. Lat. 4834 sec. XIV). Direzione del coro Antonietta Battistoni.

Alle ore 22.00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta il Concerto “Sulle note della memoria”, omaggio a don Franco Pulcinelli, ideatore del Corteo storico del Gonfalone, a dieci anni dalla scomparsa. Con il Coro di Santa Maria Assunta e i Menestrelli di Corciano direttori Antonietta Battistoni e Giovanni Brugnami.

La giornata di martedì 14 inoltre, vedrà ai Giardini del Torrione di Porta Santa Maria alle ore 19 l’apertura dell’Hostaria e il dj set The sound of the sunset con dj Sesè & dj Lorenzo - Island Life. Alle 22.30 la serata continua con il format Spazio ai giovani... sulla strada del successo e gli O-LIVE ACOUSTIC TRIO. A partire dalle 20 l’apertura della Taverna del Duca che proporrà una cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria.

Il Ferragosto a Corciano | La tre giorni dedicata alle Rievocazioni termina nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, con il Corteo quattrocentesco del Gonfalone, una tra le più antiche rievocazioni storiche dell’Umbria; a partire dalle ore 17, oltre 300 figuranti sfilare dal convento di Sant’Agostino alla Piazza Coragino portando in processione solenne la riproduzione del Gonfalone di Benedetto Bonfigli (1472). Questa solenne processione, dedicata alla Madonna Assunta, patrona della chiesa parrocchiale, è la prima e più importante fra le rievocazioni del Corciano Festival. Il 15 agosto il Festival 2018 termina la sua 54^ edizione con il grande concerto di chiusura che quest’anno vedrà ancora protagonista la Corciano Festival Orchestra in un programma dedicato a Gioacchino Rossini a centocinquant’anni dalla scomparsa.

Le mostre del Corciano Festival: “Communitas et homines insignis oppidi curtiani. Il Corteo storico del Gonfalone: 50 anni in 50 immagini” a cura di Alessandra Tiroli e Cinzia Verni, nella Sala dell’Antico Mulino, dal 4 al 15 agosto. Fino al 16 settembre nella Chiesa-Museo di San Francesco, “L’ITALIA DI MEZZO La Cartografia storica del centro Italia dal XVI al XIX secolo” a cura di Carla Cicioni e Piero Giorgi. Per tutta la durata del Festival il centro storico sarà inoltre arricchito dal percorso espositivo “Tra Arti e Mestieri” composto da botteghe di arti e artigianato artistico curato da Cinzia Verni. E ancora, all’Antiquarium sarà possibile visitare “Incontri tra culture” a cura e di Pietro Marchioni. Orario apertura mostre: dal 4 al 15 agosto, giorni feriali 18.00-23.00, sabato e domenica 10.00-13.00/18.00-23.00.