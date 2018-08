Prosegue il Corciano Festival tra musica, teatro e arte. Continua la sezione letteraria con l'autrice Paola Buzzetti

Ancora una giornata dedicata alla cultura nel borgo di Corciano per la 54^ edizione del Festival. Mercoledì 8 agosto, alle ore 18.30 nel Chiostro del Palazzo Comunale, spazio all’editoria locale con la presentazione del libro di Paola Buzzetti Una ragazza in gamba (Ali&No), storia di una donna costretta a convivere da sempre con una grave malattia, ma capace di trasformare in speranza il dolore e le difficoltà. La vita di Paola è una storia bellissima e positiva, di amore per la vita e per gli altri, di quelle che ti prendono il cuore e ti spingono a fare di più, ogni giorno, senza compromessi. «Se mi sono salvata e oggi posso raccontare la mia vita è perché ho incontrato le persone giuste o perché tutto questo era già scritto nel mio destino? Io non ho la risposta a questi interrogativi, che pure mi pongo spesso, ma credo che il futuro ce lo costruiamo da soli giorno dopo giorno, salita dopo salita, dolore dopo dolore, un dolore che a volte ti spezza il cuore ma che va vissuto fino in fondo per avere la forza di superarlo.»

Dialogheranno con l’autrice l’atleta non vedente Luca Aiello e l’editrice Francesca Silvestri. Alle ore 21.30 in Piazza Doni un emozionante concerto per gli amanti della musica classica realizzato dal Corciano Festival Ensemble -formazione costituita dalle più brillanti professionalità in ambito musicale della nostra Regione e che svolgono la loro attività con le più affermate orchestre italiane ed europee- diretto da direttore Alessandro Celardi e con le musiche di W. A. Mozart, Jean Francaix Gordon, Jacob Richard Strauss.

Il Gruppo Teatrale Regalmente ma non troppo mette in scena la replica del suo spettacolo “La luna degli attori. Commedia brillante in due atti di Ken Ludwig”, alle 21.30 in Piazza Coragino. Con Lorenzo Tobia, Lucia Baldassarri, Luca Massetti, Alessandra Bartoli, Gabriele d’Andrea, Cecilia Dolciami, Riccardo Colangeli, Monica D’Andrea. A partire dalle 20 l’apertura della Taverna del Duca che proporrà una cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (tutte le sere fino al 15 agosto).