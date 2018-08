Corciano Festival, grande concerto cameristico in Piazza Doni con altissime professionalità

Grande concerto cameristico in Piazza Doni. Una emozionante performance, realizzata dal Corciano Festival Ensemble. Sono passati ormai più di dieci anni sua dalla costituzione, tenacemente perseguita dal Maestro Andrea Franceschelli, personaggio eminente del milieu musicale nazionale. Questa preziosa compagine fa parlare di sé con toni di unanime apprezzamento. Andrea ha tenuto saldamente le fila del versante musicale della tradizionale Kermesse corcianese. E tuttora ne costituisce il nerbo, il braccio operativo e la direzione artistica di vaglia.

La formazione è costituita da brillanti professionalità in ambito musicale della nostra Regione e non solo: sfavillanti professionisti che operano con le più affermate orchestre italiane ed europee. Ormai civis corcianese acquisito, come fiore all’occhiello, il giovane direttore Alessandro Celardi, diplomato in pianoforte, composizione, strumentazione per Banda, direzione e strumentazione d’orchestra. Suo braccio destro la moglie, splendida oboista. Abbiamo ascoltato, con vero rapimento, musicisti che sarebbe colpevole non nominare.

Ai flauti: Monica Fagioli e Giovanni Petrini. Agli oboe: Ambra Guccione e Michele Margaritelli. Ai clarinetti: Emanuele Sinigaglia e Francesco Contili. Al corno: Gabriele Ricci, Stefano Olevano, Laura Morotti e Chiara Ricci. Alle trombe: Davide e Paolo Bartoni. Al fagotto: Beatrice Baiocco e Simone Ruggeri. Al contrabbasso, Carl Buonaurio.

Musiche di W. A. Mozart, Jean Francaix Gordon, Jacob Richard Strauss. Il concerto è frutto di una residenza che si protrae dai primi di luglio e i cui frutti copiosi sarebbe impossibile non riconoscere.