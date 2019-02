Corciano - Al via il Progetto Benessere: corsi gratuiti per tutta la famiglia sulla corretta nutrizione

Un percorso strutturato in dieci lezioni serali (21 - 22:) gratuite ed interattive, a partire da lunedì 4 febbraio e fino a venerdì 29 marzo, incentrate sulla "corretta nutrizione". E' il "Progetto Benessere", ideato da Lara Gentili - studiosa appassionata ed esperta del settore, con un corposo background alle spalle - in procinto di partire a Corciano, nella Sala XX Secolo, adiacente alla Biblioteca Gianni Rodari, dal prossimo lunedì.

A fare la differenza, rispetto ad iniziative che potrebbero essere più o meno simili, sottolinea l'organizzatrice "l'intento di rivolgermi ad un pubblico ampio, dai ragazzi più giovani ai loro genitori, con un linguaggio semplice ed accessibile, per divulgare però tematiche importanti. Mi sono accorta infatti - spiega ancora Lara, che per professione si occupa di integrazione alimentare - che il concetto di 'piatto equilibrato', composto cioè da proteine e fibre, non è così comune. Spesso si pensa che per mangiare bene occorre eliminare determinate sostanze. E' sbagliato, la nostra mentalità ci porta ad una 'mancanza di nutrienti', mentre dovrebbe essere esattamente il contrario". L'iniziativa, sarà strutturata secondo aree tematiche ed ogni lezione tratterà un argomento differente, dagli spuntini - gioia e dolore sia degli studenti che dei lavoratori - all'acqua, fondamentale al pari degli alimenti, passando pure per i cibi che possono prevenire l'insorgere di patologie.

Si spea che le serate di studio, che l'ideatrice assicura saranno informali ed all'insegna della condivisione, possano diventare un'occasione soprattutto per le famiglie, accomunate dalla volontà di stare bene insieme.