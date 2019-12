Natale, a Corciano un convegno all’insegna del motto “Tanto di cappell…etto

Un convegno nella Sala del Consiglio comunale di Corciano all’insegna del motto “Tanto di cappell…etto”.

Un meeting così non s’era mai visto. È uscito dalla vulcanica mente di Cinzia Verni, fashion designer, orgoglio e vanto della comunità corcianese (anche se con apporti maturati in Italia e nel mondo coi più grandi creatori di moda). Cinzia ha pensato di convocare l’antropologa dell’alimentazione Marilena Badolato, la blogger Silvia Buitoni, l’Inviato Cittadino in veste di “peruginologo”, la flautista Benedetta Bartoni, la poetessa Maria Rosaria Luzi, la scrittrice Ida Trotta (della quale è stato proposto il “Perugia a tavola”, Morlacchi editore), le splendide indossatrici che la affiancano nei suoi strepitosi eventi di moda e buon vivere. A tirare le fila, la giornalista Paola Costantini, per l’occasione incappellata di rosso e sempre ultra professionale.

Tutte le signore indossavano gioielli (di carta, pasta, stoffa e quant’altro) ideati e realizzati dalla Verni.

Il tema imperniato sul percorso gastronautico fra cucina e moda. Per la cucina, la storia di “messer cappelletto”, declinata sul piano storico-lingustico-antropologico (l’affabulazione gastrosofica della Badolato ha superato qualsiasi aspettativa), con pennellate di tradizione, inventiva, proprietà, gusti e disgusti di ieri e di oggi. Interventi del pubblico per quesiti, curiosità, suggerimenti. Una kermesse assolutamente unica, con un pienone che non si immaginava (amici, esponenti della cultura, presidente e membri del Garden Club, Giorgione che fa una capatina per augurare buon lavoro). Poesie di Luzi, Spinelli, Migliarini, Trotta. Un felice connubio fra musica, letteratura, fashion, gastronomia, storia sociale e civile.

Per la moda, una sfilata di cappelli a forma di cappelletto e non solo, gioielli di ogni genere e materiale, accomunati dal riferimento al cappello... mangiabile.

Poesie e letture divertenti, divagazioni colte e incolte. Un’esperienza da ripetere. Lo ha detto anche il sindaco Betti: un format che non si deve abbandonare.