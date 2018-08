Si ride, a Corciano, regalmente… ma non troppo, applaudito spettacolo di una compagine giovanile studentesca

Si ride, a Corciano, regalmente… ma non troppo. Applaudito spettacolo del gruppo teatrale contraddistinto dal brand, spiritoso e autoironico, “Regalmente ma non troppo”. Proposto “La luna degli attori. Commedia brillante in due atti di Ken Ludwig”, pièce teatrale creata dal giovane Gruppo Teatrale umbro il cui debutto era lungamente atteso.

Si tratta di una commedia esilarante, ricca di colpi di scena e imprevedibili svolte. Non pochi gli equivoci e gli scambi di persona che strizzano l’occhio al pubblico complice e partecipe.

Si è respirata l’autentica aria da “teatro in piazza” con sconfinamenti dal palco e utilizzo di un balcone che affaccia su piazza Coragino.

Il giovane Gruppo – che si avvia a passo deciso verso il professionismo – si è formato nel 2015 a San Feliciano da un’idea di Lucia Baldassarri, che è anche regista dello spettacolo.

Il grande affiatamento e il divertimento con cui questi giovani affrontano il palcoscenico suggerisce che, dietro lo studio e la preparazione, regnino amicizia e giocosità. Si tratta di studenti liceali e universitari, tutti under 25, che affrontano il teatro con spensierata levità. Ma tra di loro c’è chi possiede i requisiti per fare, della recitazione, qualcosa più di un passatempo.

Complimenti alla regia che ha saputo sincronizzare alla perfezione il bailamme di entrate e uscite attraverso le quali si dipana la divertente narrazione. Stasera si replica: stesso luogo, stesso orario. Sempre a ingresso libero e gradito.