Corciano Castello di Vino entra nel vivo, il programma del 5 ottobre

E' in pieno svolgimento l’edizione 2019 di Corciano Castello di vino, la più grande rassegna annuale sui vini del Trasimeno promossa in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini DOC del Trasimeno e la Strada del Vino Colli del Trasimeno.

Sabato 5 ottobre alle ore 18 al Teatro della Filarmonica di Corciano, il convegno “L’abito fa il monaco: l’importanza del packaging sulle vendite del vino”. Il “vestito” del vino, la bottiglia, l’etichetta, la fantasia e le logiche di creazione tra approfondimenti, analisi e consigli con esperti del settore. Evento a cura dell’agronomo Diego Contini e in collaborazione con la Federazione dei dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria.

Sempre alle 18 l’apertura al pubblico di tutti gli stand gastronomici e delle cantine: Pucciarella, Duca della Corgna, Morami, Società agricola Casaioli Stefano, Il Poggio, Madrevite, Coldibetto, Azienda Agraria Carlo e Marco Carini, Poggio Santa Maria, Berioli, Cantina Nofrini, Pomario, Casali del Toppello. Tre le cantine ospiti non in gara: Cantina Colle Uncinano di Spoleto e Torre Penna di Santa Sabina, e per la prima volta sarà presente anche un produttore ospite straniero: la cantina polacca Winnica Libiaz.

I gustosi prodotti tipici della tradizione locale saranno come sempre alla base della gastronomia dell’evento con 15 corner dislocati nel centro storico che delizieranno ogni tipo di palato. La Taverna del Duca invece, sarà aperta ogni sera dalle ore 20 e la domenica anche per il pranzo.

Non solo vino. Alle 18.30 sarà possibile partecipare al tour guidato di tutti i musei e delle bellezze architettoniche di Corciano (prenotazione allo 075/5188255). Non mancherà l’ampio spazio dedicato alla musica live. Alle 19 street music per le vie del centro storico; alle 21 in Piazza Coragino il concerto di Metaforika. E ancora, dalle ore 22.00 fino a tarda serata, in Via Ballarini, il dj wine set “i vini…li sono la nostra passione” con DJ Mauro Nucci, DJ Fojo e DJ Beens; dalle 22.45 in Piazza Coragino, il Contro@vento Dance & Discomusic ‘70 ‘80 ‘90 ‘00 a cura dell’Associazione Corciano Castello di Vino e con DJ SeSè.