Corciano Castello di vino 2019, edizione da record: 10.000 visitatori, tutti i premiati

Si è conclusa domenica 6 ottobre, con la premiazione della ‘Miglior Cantina 2019’, la nona edizione di Corciano Castello di Vino, promossa dall’omonima associazione in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini DOC del Trasimeno e la Strada del Vino Colli del Trasimeno. Tre giornate tra cultura enologica, degustazioni con i migliori prodotti tipici della zona del Trasimeno, concerti, premiazioni, conferenze e divertimento per grandi e bambini. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza del territorio attraverso la sue tradizioni enogastronomiche, sempre più apprezzate dai consumatori umbri e non, che ha trovato anche quest’anno uno straordinario riscontro di pubblico, confermando la qualità e la buona gestione dell’evento corcianese.

Le cantine vincitrici

Vestendo i panni di una giuria popolare, i visitatori hanno decretato l’Azienda Agraria Carlo e Marco Carini quale vincitrice del “Premio Corciano castello di vino 2019”.

Per la giuria di esperti, il vino “Nuricante” della Cantina Duca della Corgna si è aggiudicato il primo Premio come “Miglior Bianco”, il “Miglior Rosso” è stato assegnato al vino “C’osa” di Cantina Madrevite e il Premio al “Miglior Rosato” è andato al vino “Essenza” della Cantina Il Poggio.

I numeri: 8.000 sono state le consumazioni presso gli stand dei prodotti tipici gastronomici, 2.400 i calici venduti, 1.100 i litri di vino consumati per 850 bottiglie totali; circa 650 le presenze registrate nella Taverna del Duca nelle tre serate, 350 i volontari, 16 le cantine -13 della zona del Trasimeno, più tre cantine ospiti: Cantina Colle Uncinano di Spoleto, Torre Penna di Santa Sabina e, per la prima volta nella storia della manifestazione, un produttore ospite straniero, la cantina polacca Winnica Libiaz, proveniente dalla città gemellata con Corciano. Circa 10.000 i visitatori totali nei tre giorni.