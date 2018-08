Corciano, 40 bellissime modelle per un giorno: sfilata "Eco & Chic in piazza"

Si terrà il oggi, 18 agosto, in piazza dei Caduti a Corciano "Eco & Chic in piazza" sfilata di moda a cura di Cinzia Verni.

L'evento prenderà il via a partire dalle ore 19 con un apericena itinerante durante cui sarà possibile degustare specialità originali delle varie attività presenti lungo le vie del borgo, accompagnati dal rullo dei tamburi della Corciano Street Drums (ticket a pagamento presso gli esercenti). Alle ore 21.30 inizierà la sfilata - a ingresso libero - che vedrà protagonisti gli abiti della stilista Cinzia Verni, indossati da quaranta bellezze locali che si trasformeranno in "modelle per un giorno", accompagnate da contaminazioni tra musica classica, jazz e disco a cura di Paolo e Benedetta Bartoni, Dj Sesè, Dj Fojo e Benedetta Morari.

Durante la serata Cinzia Verni condurrà il pubblico in un viaggio intimo nel suo mondo fatto di colori, sete impalpabili, tessuti preziosi, abiti nuovi e abiti rivisitati dal suo personale estro. Uno sguardo, il suo, sempre rivolto al passato, alla tradizione dell'antica sartoria, che volge però, al contempo, anche verso il futuro portandola a utilizzare altresì materiali "poveri" che la natura ci offre. Tra le sue collezioni, anche abiti di carta, cappe, kimoni, in grado di adattarsi a ogni corpo, in ogni momento della vita quotidiana. Il percorso della stilista non è infatti solo frutto di una grande preparazione in campo lavorativo e di ricerca tra arte e moda - che l'ha portata a collaborare con Alberto Fabiani e Pino Lancetti, esporre in musei e gallerie di rilievo nazionale e internazionale e ottenere numerosi riconoscimenti tra cui un Premio alla Columbia Univercity Center di Chicago - ma evoluzione di una capacità di immediatezza e di una naturale empatia che fa sì che con la sua vena creativa riesca a valorizzare qualsiasi donna, a prescindere da gusto, taglia, età, valorizzandone di volta in volta femminilità e fascino. A renderla un capolavoro unico per se stessa e per gli altri. Tra gli abiti, anche un pezzo originale in versione inedita ripreso da un disegno di Francesco Quintaliani design. Presenterà la serata Mauro Speziali.

Partner della serata sono il Comune di Corciano, Asd Corciano 99, CF Acconciature di Chiara Bacci, Il Botteghino di Cribellati Angelo, La Forneria di Brugnami Donatella e Simona, L'Arte del Gelato, Le Fate Ignoranti Food & Wine, Orange Caffè.