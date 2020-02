Cooking Quiz, la sfida nazionale passa anche all'Alberghiero di Assisi

Nei giorni scorsi gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala dell'Istituto Alberghiero di Assisi sono stati protagonisti del COOKING QUIZ. Hanno dunque assistito alle lezioni tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe Lombardi.

Cooking Quiz è un concorsoin cui si parla ai ragazzi di eccellenza dei prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. Una modalità interessante per apprendere con facilità e dievrtimento.

Il Concorso prevede infatti una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH), Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri appuntamenti in divenire. Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Successo anche per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Qui ci sono quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz che mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su www.cookingquiz.it