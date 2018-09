Convegno a Città di Castello: “Prevenzione della morte improvvisa negli atleti”

Il “PANATHLON CLUB VALTIBERINA” e l’associazione “AMICI DEL CUORE” di Città di Castello, volendo approfondire il legame tra sport e cardiologia, hanno organizzato un seminario dal titolo: “PREVENZIONE DELLA MORTE IMPROVVISA NEGLI ATLETI”

“Fatto drammatico che solo in Italia colpisce ogni anno più di 100 giovani under 35 apparentemente sani”



L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione dei reparti di cardiologia e di medicina dello sport dell’Ospedale di Città di Castello, avrà come ospite scientifico il prof. Marco Pozzi (responsabile della struttura complessa cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita del Policlinico di Ancona)

Coordinatore Dott. Maurizio Checcaglini (medico dello sporto – socio fondatore Panathlon Club Valtiberina)

Relatori:

Dott. Adriano Murrone (Direttore Unità Operativa Cardiologia degli Ospedali di Città di Castello e Branca)

Dott. Luigi Repace (Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport dell’azienda USL Umbria 1)

Dott.ssa Silvia Norgiolini (Cardiologo Unità Operativa di Città di Castello)

Dott.ssa Antonella Primerano (Medico dello Sport Ospedale di Città di Castello)



Argomenti trattati

• Monitoraggio mediante screening scolastico – l’esperienza del Servizio Medicina dello Sport dell’azienda USL Umbria 1 nella Media Valle del Tevere

• Prevenzione della morte improvvisa da cause cardiache

• Caso clinico realmente affrontato e felicemente risolto

• Le anomalie di origine e di decorso delle coronarie come causa di morte improvvisa



Il convegno si terrà presso l’Officina della Lana di Città di Castello (PG) alle ore 17 del 22 settembre 2018 e si concluderà con una serata conviviale.