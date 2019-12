Continua a fare del bene l'Associazione Giacomo Sintini: un grazie a chi ha contribuito al Galà del Sorriso

Si è celebrata sabato 30 novembre 2019 l’ottava edizione del Galà del Sorriso, evento di beneficenza che ogni anno da il via alla raccolta fondi destinata al progetto “Regala un sorriso per Natale” rivolto ai pazienti in cura nei reparti di onco-ematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, organizzato dall'Associazione Giacomo Sintini.

Nella consueta location della sala congressi della BCC Umbria Credito Cooperativo a Mantignana, la famiglia Sintini si è unita ai tanti, tantissimi, amici dell’Associazione che non mancano mai di far sentire il loro supporto e affetto.

“Un altro anno è già passato e siamo più che orgogliosi dei contributi che siamo riusciti ad assicurare alla ricerca medica e per aiutare chi lotta contro il cancro” – ha detto Giacomo Sintini, introducendo i traguardi raggiunti e i progetti futuri.

“In otto anni di attività abbiamo donato una cifra che sfiora i 400.000 euro – ha spiegato Sintini -, risorse utili a finanziare progetti di ricerca, per assistenza domiciliare, per l’acquisto di strumentazioni mediche e, ovviamente, per il Natale dei bambini. La generosità dei nostri amici ci ha consentito di aiutare molti ospedali in tutta Italia, quattordici per l’esattezza, grazie anche all'organizzazione di centinaia di eventi e testimonianze, da Nord a Sud, in un abbraccio che non conosce confini”.

Lo sforzo dell’Associazione Giacomo Sintini per il prossimo futuro guarda ancora all'Umbria e in particolare l’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno presso il quale sarà allestita una palestra per i pazienti oncologici, e all'Ospedale di Trento.

“Non ci abbandona l’idea che dobbiamo continuare ad impegnarci per provare con ogni mezzo a sconfiggere il cancro – hanno concluso Sintini e la moglie Alessia Minniti -, donare per dare sostegno e calore a chi sta lottando per la propria vita o per quella delle persone amate. La mia famiglia, l’Associazione, noi tutti ci saremo sempre, per una battaglia comune che vogliamo vincere”.

Al Galà del Sorriso 2019 sono intervenuti il Direttore della BCC Umbria Marcello Morlandi, il Consigliere Regionale Marco Squarta, gli Assessori del Comune di Corciano Francesco Mangano, e del Comune di Perugia Clara Pastorelli e Luca Merli.

L’Associazione Giacomo Sintini vuole ringraziare per il contributo alla realizzazione della serata, oltre alla BCC Umbria che ogni anno ospita il Galà, il catering La Collina Banqueting, Brocani Garden, Bar Pasticceria Piazza Settevalli, Tipografia Ponte Felcino, Studio Rocchetti, Avi News, Oreste Testa per le fotografie, Elena e Marta per l’animazione dedicata ai bambini, il mago Andrea Paris, TheSmarties per l’intrattenimento musicale, l’Associazione culturale Eco Ligè e la presidente Emanuele Felicetti che ha fatto omaggio a tutti i partecipanti di un kit in argilla per l’impronta delle mani e dei piedi, la famiglia Curti per il loro prezioso contributo.