Arriva la quarta edizione di Contemporanea, il progetto di Centrodanza Spazio Performativo

Sarà il teatro comunale Bertolt Brecht di Perugia ad ospitare sabato 14 aprile (ore 21) Contemporanea. I linguaggi delle nuove generazioni e il loro viaggio nella danza, progetto di Centrodanza Spazio Performativo.

La performance, andando oltre il “semplice” dato spettacolare, è il risultato di un percorso formativo e culturale distribuito nel corso degli anni. Il 2018 rappresenta la quarta fase di un viaggio iniziato nel 2014 ma che affonda le sue radici nel profilo stesso dell’associazione stessa. Percorso di formazione alla danza, Contemporanea si propone di far incontrare allievi con una buona conoscenza di tecnica Classica e Contemporanea con coreografi professionisti realizzando coreografie con precise finalità artistiche, abituandoli a comunicare emozioni con il proprio corpo, a sperimentare i nuovi linguaggi giovanili come la videoarte, utilizzando le loro stesse improvvisazioni. È a ricerca di una danza che respira il tempo presente, ne assorbe gli umori, ne è contagiata nel ritmo veloce, nella voglia di condivisione e nell’atteggiamento curioso della mente, messo alla prova dalla multimedialità.

Afshin Varjavandi, Claudia Fontana, Demy Giustarini, Paolo Rosini, sono i coreografi, diversi per scelte artistiche e formazione, che stanno lavorando con giovani allievi di Centrodanza e del territorio perugino. Dal 1984 Centrodanza offre infatti alla città di Perugia una proposta coreutica di alto profilo culturale e tecnica e, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la danza intesa nelle sue molteplici discipline e sfaccettature. “Il nostro compito è promuovere la crescita personale dei giovani e dei bambini stimolando la creatività accendendo l’immaginazione necessari al completo sviluppo della capacità creativa dell’individuo e di conseguenza della società. L'associazione è uno dei nodi di un network formativo che riesce a dare ai giovani danzatori una formazione di grande qualità e continuità costruendo rapporti di collaborazione e di scambi con strutture formative e produttive, nazionali ed internazionali, al contempo è un incubatore di energie creative sia per le attività che propone a tutti i soci, sia dando sostegno al progetto residenze artistiche di Corsia Of ed alla compagnia INC InNprogressCollective e Dejà Donné”.