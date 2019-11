"Connessi e sostenibili", dall'8 al 10 Novembre Perugia è la capitale del web con la Festa della Rete

Il mondo del web si darà appuntamento a Perugia dall’8 al 10 novembre 2019. Grazie alla ‘Festa della Rete’ torna una tre giorni di incontri, spettacoli, dibattiti, workshop che terminerà con la consegna degli “oscar del web” ai personaggi più amati e scelti dal pubblico per le premiazioni dei ‘Macchianera Internet Awards’.

La ‘Festa della Rete’, giunta alla sua 13esima edizione, torna così per la seconda volta consecutiva nel capoluogo umbro che, dopo il successo dello scorso anno, sarà ancora una volta la “capitale italiana del web”.

Oggi a Palazzo Baldeschi di Perugia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Oltre agli organizzatori Gigi Mazzeschi, Claudia Alfonso e Matteo Grandi, sono intervenuti anche Michele Fioroni, assessore Sviluppo economico e Marketing territoriale del Comune di Perugia e Maria Cristina De Angelis per la Fondazione Cariperugia Arte.

‘Connessi e sostenibili’ è il tema scelto quest’anno per la più importante manifestazione dedicata al mondo della Rete che riunisce sempre tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community del web. Protagoniste naturalmente le star della rete: in programma eventi ed incontri con Estetista Cinica, Camihawke, K4U, Jody Cecchetto, Greta Menchi, Emilife, Pinuccio, Fotografie Segnanti, Signor Distruggere, Trash Italiano, Lercio, Tegamini, Maccio Capatonda, Casa Surace, Commenti Memorabili, Human Safari, Sofia Viscardi, Lea Cuccaroni, Irene Graziosi, Marta Losito, Alice Venturi, Riccardo Pirrone (Taffo), Muriel, Andrea Dianetti, Michela Giraud, Iddio, Azael, Filippo Caccamo, Carletto’s Life, The Pozzoli’s family fino alla satira politica a suon di meme con ‘Le frasi di Osho’. Non mancheranno anche personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo: sono attesi Luca Telese, David Parenzo, Pierluigi Pardo, Riccardo Cucchi, Selvaggia Lucarelli, Mauro Casciari, Lorenzo Bigiarelli, Renza Castelli, Willie Peyote, Gio Evan, Il Pagante, The Andrè, Romina Falconi, Claudia Fofi, oltre a padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi. Evento speciale di questa edizione sarà anche il concerto di Chiara Galiazzo, protagonista di una delle ultime edizioni di X-Factor (venerdì 8 novembre alle 21.30, Sala Notari).

La Festa della Rete è anche occasione di promozione territoriale. Le star del web che si legano al tema dei viaggi e del turismo arriveranno un giorno prima (giovedì 7 novembre) per una anteprima caratterizzata da un loro tour in Umbria in location selezionate: obiettivo far raccontare questi luoghi e farli conoscere ai loro follower. “Il nuovo volo diretto Milano-Perugia è stata una manna dal cielo quest’anno per far arrivare gli ospiti in maniera più agevolata” ha infine affermato Grandi.

L’hashtag di riferimento della Festa della Rete è #FDR19, mentre quello dei Macchianera Awards #MIA19. Tutte le informazioni sono disponibili su www.festadellarete.it e www.macchianera.net.