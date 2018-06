Perugia: l'incontro per la presentazione della sesta edizione del festival "L'Umbria che spacca"

La sesta edizione de L’Umbria che spacca sarà presentata mercoledì 13 giugno, ore 11.30 a Perugia, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate nel dettaglio tutte le iniziative in programma e per l’occasione verranno annunciati gli ultimi ospiti in cartellone. La manifestazione musicale ritorna nella splendida cornice dei Giardini del Frontone, ma anche in altri luoghi di Perugia, nei giorni 6,7,8 Luglio 2018.

Il festival è organizzato dall’associazione culturale Roghers Staff con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, dell’Adisu, e in collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria oltre che con l’Associazione Culturale Borgo Bello e gli sponsor: Coop Centro Italia (main sponsor), Mastri Birrai Umbri e Liomatic.

Durante l’incontro riservato ai giornalisti interverranno, tra gli altri: Aimone Romizi, presidente dell’Associazione culturale Roghers Staff; Andrea Romizi, sindaco di Perugia; Fernanda Cecchini, assessore alla cultura della Regione Umbria e Marco Pierini, direttore della Galleria nazionale dell’Umbria.